Генпрокурор Украины подал в отставку после массовых "инвалидностей" прокуроров

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку после критики Зеленским. Тот заявил, что Костин политически ответственен за все "инвалидости", которые оформляют прокуроры. Через СМИ выяснилось, что в Хмельницкой области 50 прокуроров стали "инвалидами".

Генпрокурор признал "аморальную ситуацию с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов". "Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины". И что он тоже несет ответственность за это, поэтому подает в отставку.

В последние недели на Украине ужесточились показательные проверки, рейды и облавы военкомов с целью показать, что мобилизация будто бы справедливая и неприкасаемых нет. На самом деле процесс является прикрытием и основанием для подъема ценников за откаты, пишут местные СМИ и телеграм-каналы. Вероятно, этим вызвана и демонстративная критика Зеленским генпрокурора, хотя слухи о его увольнении ходили еще с весны. Показательно, что семья Костина живет в США, куда он часто уезжает.

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что его контора в этом году вручила подозрения в коррупции 64 чиновникам медико-социальных экспертных комиссий, а более 4 тысяч заключений об инвалидности уже отменены, еще по более чем 2 тысячам идут проверки.

Помимо "откоса" от мобилизации, инвалидность дает право прокурорам на досрочную пенсию. Косвенно эту практику признал Зеленский, так как приказал изменить законодательство по начислению пенсии должностным лицам государственных органов.