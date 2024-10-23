Англия даст Украине деньги на морское вооружение
Англия даст Украине крупную сумму для поддержки морских вооружений.
"Соединенное Королевство дополнительно выделяет 120 млн фунтов стерлингов ($155 млн) для коалиции по морскому потенциалу (Украины) и ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще сотен морских беспилотных аппаратов (воздушных и безэкипажных катеров), а также радаров наблюдения", - приводит "Интерфакс" заявление канцелярии премьер-министра Великобритании.
Сроки выделения денег не названы.