Депутат призвал Набиуллину отказаться от дальнейшего повышения ключевой ставки

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов призвал главу Центробанка Эльвиру Набиуллину отказаться от дальнейшего повышения ключевой ставки, которая сейчас составляет 19% и может быть повышена до 20-22%. Текст запроса в адрес главы ЦБ есть в распоряжении Накануне.RU.

Парламентарий отметил, что при столь высокой ключевой ставке объем кредитов населения вырос за первое полугодие 2024 года на 3,4 трлн руб., объем выдачи необеспеченных кредитов – на 1,3 трлн.

Прогнозируемое снижение роста ВВП с 3,6% в минувшем году до 0,5-2,5% в 2025-2027 годах тоже не в последнюю очередь связано с ключевой ставкой, указывает Парфенов.

Также ЦБ обосновывает необходимость повышения ключевой ставки борьбой с инфляцией, однако это не всегда дает желаемый эффект, и ставка – не единственный фактор, влияющий на инфляцию, добавил депутат.

"Прошу вас рассмотреть возможность отказа от идеи о дальнейшем повышении ключевой ставки, а также рассмотреть возможность снижения ключевой ставки хотя бы до уровня 2023 года (7,5%), а в перспективе – до уровня 2021 года (4,25%) с целью снижения долговой нагрузки на граждан и стимулирования роста экономики", – отметил депутат.