Спортсмен Монсон объяснил, почему жители Донецка и Луганска чувствуют себя частью России

Спортсмен и общественный деятель Джефф Монсон выразил мнение, почему жители Донецка и Луганска чувствуют себя частью России. По его словам, когда Россия приняла Донецк и Луганск в свой состав, люди плакали от радости. Приезжая туда, спортсмен видит, что дороги и школы восстанавливают, идет масштабное строительство, в том числе спортзалов.

"Россия сделала все, чтобы люди Донбасса чувствовали себя своими. Это не просто на бумаге: "Теперь вы – часть России. Вы – русские". Нет, нет, они – часть России. Правительство вложило столько денег, столько усилий и столько заботы, чтобы показать: да, вы часть России. Вы – одни из нас", - сказал ТАСС Монсон.

Напомним, референдумы о воссоединении состоялись 23-27 сентября 2022 г. При высокой явке в Херсонской области это поддержали 87% проголосовавших, в Запорожской – 93%, в ЛНР – 98%, в ДНР – 99%. В прошлом году федеральным законом 30 сентября установлено как памятная дата. В тот день в 2022 г. в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ четырех регионов.