В Екатеринбурге жители Химмаша из-за аварии лишились горячей воды на четыре месяца

В Екатеринбурге жители микрорайона Химмаш из-за аварии на трубопроводе на несколько месяцев остались без горячей воды. В ситуацию пришлось вмешаться уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского омбудсмена, речь идет о многоквартирном доме по улице Тружеников, 2 в уральской столице. Его жильцы пожаловались Мерзляковой на отсутствие горячего водоснабжения в течение четырех месяцев и попросили помочь.

Уполномоченный обратилась в прокуратуру Чкаловского района. В итоге выяснилось, что из-за аварии на трубопроводе в доме по соседству произошло затопление подвалов и электрощитовой на Тружеников, 2. Для обеспечения безопасности жильцов в этом доме отключили горячее водоснабжение и отопление. В дальнейшем МУП "Екатеринбургэнерго" смогло устранить неисправность.

Как добавили в пресс-службе, сейчас подача горячей воды в многоквартирный дом возобновлена. За время отсутствия данных коммунальных услуг управляющая компания сделает перерасчет, который отразится в платежках жителей за октябрь 2024 года.