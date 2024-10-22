В Кремле назвали отличия БРИКС от ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, каковы отличия БРИКС от Евросоюза.

Он отметил, что пока БРИКС не может считаться организацией – у объединения нет устава, нет хартии. Страны БРИКС – приверженцы универсальной модели взаимоотношений без моноцентризма, которая зиждется на взаимном уважении и взаимной выгоде.

"А ЕС – свои уставные документы, это четкие правила, это обязывающие документы, целый набор обязательств взаимных", - цитирует РИА Новости Пескова.

Форум БРИКС проходит 22-24 октября в Казани. В нем принимают участие 32 страны, 24 государства будут представлять их лидеры.