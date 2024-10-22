Заместителем полпреда в УрФО стал Сергей Рындин

Сергей Рындин назначен заместителем полномочного представителя президента России в УрФО. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

"22 октября заместителем полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе назначен Сергей Рындин. Распоряжение об этом подписал руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно", - говорится в сообщении.

Напомним, Сергей Рындин является кандидатом юридических наук. Более 10 лет он работал в Управлении президента РФ по внутренней политике, а последние 2,5 года проработал на территории новый регионов.

Напомним, 3 октября Владимир Путин назначил героя ДНР, экс-председателя Народного совета республики Артёма Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. В ходе личной встречи президент РФ заявил, что Жога многое сделал для Донбасса и для России в целом, и должность полпреда президента в УрФО — большая и важная работа в регионе, где много предприятий ОПК.

Представление Артема Жоги губернаторам УрФО состоялось 4 октября.