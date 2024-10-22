Темпы финансирования нацпроектов Тюменской области превышают общероссийские

Тюменская область демонстрирует высокие темпы финансирования национальных проектов по итогам сентября 2024 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что средний показатель по федеральному финансированию в России составляет 62,3%. При этом в Тюменской области он в настоящий момент уже достиг 88,7%, что значительно выше результатов аналогичного периода прошлого года.

Выполнение годового плана финансирования таких социально значимых нацпроектов, как "Образование", "Здравоохранение" и "Безопасные качественные дороги", приближается к стопроцентной отметке. План по заключению контрактов в рамках реализации нацпроектов в Тюменской области выполнен на 98,9%.

Губернатор поставил задачу обеспечить стопроцентное выполнение плана реализации национальных проектов в Тюменской области. Особое внимание при этом необходимо обратить на эффективное использование и экономию бюджетных средств, подчеркнул Александр Моор.

Напомним, по состоянию на 1 августа в Тюменской области было заключено более 96% необходимых контрактов на общую сумму почти 11 млрд рублей. Национальные проекты нацелены в первую очередь на улучшение жизни людей. По итогам 2023 года Тюменская область вышла на первое место среди регионов страны по достижению плановых показателей их реализации. Продолжаем двигаться вперед.