На смену МВФ: Банк БРИКС нацелился на финансирование стран Глобального Юга

Страны Глобального Юга нуждаются в финансировании, но условия его получения довольно сложные, об этом заявила на саммите БРИКС в Казани председатель Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф.

Она отметила, что БРИКС также может включать в себя и другие страны Глобального Юга, с которыми следует определить новые сферы сотрудничества.

По ее словам, расширение БРИКС и концентрация внимания на обеспечении необходимого финансирования проектов в странах Глобального Юга являются приоритетами организации.

Президент РФ Владимир Путин назвал банка БРИКС перспективным и развивающимся финансовым институтом, профинансировавшим с 2018 года более 100 проектов на сумму более 30 млрд долларов.

Он отметил, что переход на расчеты в нацвалютах понижает обслуживание долга и позволяет сократить геополитические риски.

"Это позволяет повысить независимость стран-участниц БРИКС и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", – добавил Владимир Путин.

В преддверии саммита эксперты высказывали мнение, что БРИКС будет предлагать альтернативу долларовой системе и может заменить такие структуры как МВФ.

Форум БРИКС проходит 22-24 октября в Казани. В нем принимают участие 32 страны, 24 государства будут представлять их лидеры. Также приедут генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек ШОС Чжан Мин, генеральные секретари СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития Дилма Руссефф.

Последний саммит на уровне глав государств прошел в Йоханнесбурге в августе прошлого года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.