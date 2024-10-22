МЧС: Цунами грозит 14 городам Дальнего Востока

14 городов и нескольких десятков населенных пунктов находятся под угрозой цунами на территории трех регионов Дальнего Востока, сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, мощные волны способны обрушиться на побережье с большой скоростью - от 50 до 1000 километров в час.

"Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья", — сообщается на сайте МЧС.

В январе цунами, поднятое землетрясением в Японии, угрожало российскому полуострову Сахалин. Система оповещения не запускалась и эвакуация населения не проводилась, так как высота волны угрозы для жизнедеятельности населения не представляла.