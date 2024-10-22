"Красный Крест" помог найти в Курской области более тысячи человек

Российский "Красный Крест" (РКК) сообщил, скольких людей удалось найти с помощью его сотрудников в Курской области.

Более 1 тыс. человек смогли найти друг друга благодаря нашим специалистам, сообщает РКК в своем telegram-канале.

В конце сентября стало известно, что более 5 тыс. заявок о пропавших в Курской области приняли сотрудники Российского "Красного креста" с начала вторжения украинских войск в регион. Сотрудники смогли собрать все в единую базу заявок. Их постоянно сверяют со списками, куда вносят людей, приходивших за гуманитарной или иной помощью, а также со списками Минцифры, МВД, пунктов временного размещения и Минздрава.