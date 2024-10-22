Прокуратура защитила трудовые права несовершеннолетней, работающей хостес в Екатеринбурге

Прокуратура помогла несовершеннолетней хостес из Екатеринбурга добиться от работодателя своей зарплаты. Подробнее об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что с декабря 2023 по январь 2024 года девушка работала хостес в ресторане на улице Вайнера с режимом с 17.00 до 21.00. С несовершеннолетней не стали заключать договор, только устно договорившись об оплате в размере 160 рублей за час. Зарплату должны были выдавать 15 и 30 числа наличными. Вот только выяснилось, что девушке недоплатили свыше 5 тыс. рублей.

Тогда на защиту трудовых прав школьницы уже встала прокуратура. Там и выяснили, что работодатель не направил информацию о трудовой деятельности в отделение Социального фонда РФ по Свердловской области и тем самым нарушил требований трудового законодательства. В иске ведомство требовало взыскать с работодателя задолженность по оплате, а также выплатить компенсацию морального вреда и возложить на пего обязанность произвести отчисление страховых взносов.

Требования были удовлетворены и помимо долга по зарплате, который девушке выплатили еще до решения суда, работодатель также перечислил ей 15 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Кроме того, прокуратура в отношении директора предприятия возбудила административное дело по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ "Уклонение от оформления трудового договора либо заключение гражданско-правового договора", по результатам рассмотрения которого виновное лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей.

Фактическое восстановление трудовых прав несовершеннолетней находится на контроле прокуратуры района.