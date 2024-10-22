"Россети Урал": ДСПК "Арт Нуво" держит дачников "в заложниках", не давая провести электричество

"Россети Урал" - "Екатеринбург" столкнулись с настоящим беспределом со стороны местного дачно-строительного потребительского кооператива. По их данным, ДСПК "Арт Нуво" всячески препятствует подключению владельцев участков к электричеству от посторонних компаний, желая оставаться единственным, кому дачники будут платить за свет.

"По имеющейся в электросетевой компании информации, владельцы участков отказались от подключения к сетям ДСПК из-за высокой стоимости технологического присоединения, навязываемой этой организацией. Они были вынуждены обратиться в "Россети Урал" - "Екатеринбург" с заявкой на технологическое присоединение по тарифу, установленному Региональной энергетической комиссией Свердловской области", - рассказали в пресс-службе "Россетей".

Когда же представители компании приехали на место, то столкнулись с сопротивлением ДСПК и даже угрозой безопасности сотрудников. Помимо того, что последним физически не дают проехать на территорию кооператива, так различные аффилированные с ДСПК "Арт Нуво" лица регулярно подают иски в судебные инстанции на "Россети Урал", что, по заявлению компании, является прямой манипуляцией законом.

Этот конфликт длится уже два года, и все это время владельцы участков кооператива буквально находятся в заложниках местной бизнес-структуры.

К решению проблемы подключилась и мэрия Екатеринбурга, установившая сервитут на 10 лет на необходимый земельный коридор для строительства линий электропередачи. К сожалению, это единственная возможность провести свет в дома дачникам - других альтернатив прокладки линий электропередач в обход кооператива просто нет. Несмотря на это, работникам "Россетей" по-прежнему мешают проехать на территорию, не пропуская специалистов или блокируя проезд по дороге.

Тогда "Россети Урал" - Екатеринбург" и обратились в суд с требованием обязать ДСПК "Арт Нуво" перестать препятствовать работе компании. Последний же оперативно передал права на этот земельный коридор ООО "Солярис Девелопмент", владельцем которого также является глава ДСПК "Арт Нуво". Из-за этого ситуация осталась прежней.

"Противодействие со стороны правления ДСПК, преследование личных интересов председателя правления и остановка работ специалистов "Россети Урал" - "Екатеринбург" могут привести к тому, что заявители на территории дачного кооператива не будут подключены к электрическим сетям, что нарушает права заявителей – физических лиц на беспрепятственный доступ к услуге по технологическому присоединению к электрическим сетям, закрепленный ст. 26 Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 14.02.2024) "Об электроэнергетике", - заявили в "Россети-Урал" - "Екатеринбург".

Компания и дальше планирует продолжать отстаивать свои права и права жителей поселка. В ближайшее время будут вновь предприняты попытки выхода на строительно-монтажные работы, также специалисты компании прорабатывают вопрос о привлечении правоохранительных органов к решению данного вопроса.