В Тюменской области пьяный подросток устроил аварию, удирая от ДПС

В селе Средние Тарманы произошла авария с автомобилем, которым управлял нетрезвый подросток. ВАЗ 2105 сегодня рано утром не остановился по требованию наряда полка ДПС.

Пытаясь уйти от преследования автоинспекторов, водитель не справился с управлением, машина въехала в забор дома и опрокинулась. За рулем "Лады" был 16-летний подросток без прав, с ним ехали еще трое молодых людей 16-ти, 20-ти и 26-ти лет.

Показания алкотестера составили 0,43 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Два 16-летних подростка, водитель и пассажир, получили травмы. Машина принадлежит отчиму 16-летнего пассажира, который ранее разрешал ему ездить на ней, сообщает Госавтоинспеция Тюменской области