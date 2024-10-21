Думе Перми предложили утвердить дефицитный бюджет

Глава Перми Эдуард Соснин внес в гордуму проект городского бюджета на трехлетку. Согласно документу, в 2025-26 гг. он будет дефицитным.

Доходы краевой казны на 2025 г. запланированы в объеме 57,5 млрд руб., в 2026 г. – 60,5 млрд руб., на 2027-й – 59,3 млрд руб. Расходы в 2025 г. планируются на уровне 58,5 млрд руб., в 2026-м – 61,1 млрд руб., в 2027 г. - 58,4 млрд руб. То есть бюджет Перми на 2025-26 гг. запланирован с ежегодным дефицитом около 1 млрд руб., пишет "Ъ-Прикамье".

По данным гордумы, бюджет на ближайшую техлетку ориентирован на выполнение социальных обязательств и развитие городской инфраструктуры. Планируется увеличить траты на ремонт учреждений образования и спорта, создание модельных библиотек, строительство и ремонт дорог, расселение граждан из аварийного жилья.

"Городской бюджет – очень объемный документ, и наша главная задача, чтобы этот документ стал рабочим. Должно быть понятно, куда пойдет каждый рубль из бюджета города, а это порядка 50 млрд. Важно грамотно их распределить, чтобы обеспечить гармоничную жизнь и развитие города во всех сферах", - цитирует пресс-служба думы слова спикера городского парламента Дмитрия Малютина.