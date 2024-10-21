«Ростелеком» представит интеллектуальную транспортную систему на «Форуме будущего»

Компания «Ростелеком» представит инновационное решение – интеллектуальную транспортную систему – на IT-конгрессе «Форум будущего», который пройдет в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» с 24 по 26 октября. Эта разработка позволяет сократить для автомобилистов время в пути до 45 %, а за счет анализа данных в режиме реального времени получается существенно повысить безопасность дорожного движения, сообщили в пресс-службе компании.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» отметил: «Компания “Ростелеком” уже второй год является генеральным партнером “Форума будущего”. Благодаря использованию передовых технологий и аналитических методов интеллектуальная транспортная система позволяет оптимизировать управление транспортными потоками, предотвращать аварийные ситуации и контролировать соблюдение правил дорожного движения. Это не только улучшает качество обслуживания пассажиров и грузов, но и способствует снижению экологической нагрузки на регионы».

Интеллектуальная транспортная система от «Ростелекома» позволяет контролировать транспортный поток и проводить метеорологические наблюдения. Она управляет светофорами, анализирует пробки на сложных перекрестках, учитывает дорожные знаки и разметку, а также определяет типы транспортных средств. Интересной особенностью системы являются «зеленые волны», которые активизируются в зависимости от времени суток, позволяя водителям следовать по определенному расписанию и избегать заторов.

Умное решение уже активно используется в разных городах России. В уральском регионе интеллектуальная транспортная система внедрена в населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа и на территории Пермского края. Благодаря этой инновации время в пути автомобилистов сократилось, количество ДТП уменьшилось, нагрузка на дороги снизилась, а качество транспортного обслуживания населения улучшилось.

В рамках деловой программы 25 октября с 16:00 до 17:30 в зале «Контур» павильона № 3 «Ростелеком» проведет пленарную сессию «Городская среда будущего: планирование, технологии, финансы». Участники обсудят инновационные подходы к стратегическому развитию мегаполисов, применение цифровых двойников, световых мастер-планов, умных технологий освещения и зарядных инфраструктур для электротранспорта.

Специалисты «Ростелекома» продемонстрируют инновационные разработки и ответят на вопросы посетителей на стенде компании в павильоне № 3 МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 10:00 до 18:00 в дни работы «Форума будущего».