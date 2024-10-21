21 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Зато вакансий меньше. В Подмосковье учителя начальных классов все чаще ведут по два класса

В Подмосковье, где школы, как и в других регионах России, испытывают серьезный дефицит учителей, каким-то образом сократилось количество вакансий. Дело может быть в том, что на имеющихся учителей стали "вешать" еще бóльшую нагрузку. Об этом пишет Родительское всероссийское сопротивление.
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Весной текущего года в области был запущен сайт "Учителя Подмосковья", на котором публикуются вакансии школ региона. Власти таким образом намерены более оперативно решать проблему нехватки тех или иных учителей в школах. Но за прошедшие полгода вакансий стало меньше, что выглядит странно.

Оказалось, что, например, учителей начальной школы, которые ведут сразу по два класса, год назад было 408. Сейчас же их уже 486 - рост почти на 20%. Всего в регионе около 1,5 тыс. школ, то есть в каждой третьей школе наблюдается сверхнагрузка на учителей "началки". Но были и другие открытия.

"Мы обнаружили, что учителя начальных классов иногда умудрялись быть классными руководителями в начальной школе и в средней. Мы нашли такие примеры в лицее №4 Люберец, Дедовской средней школе №3 и других. Показателен пример гимназии города Фрязино, где учитель-логопед ведет 3-й класс, совмещая это с классным руководством в 7-м классе. Причем там таких педагогов-многостаночников несколько", - пишет движение.

Все это самым пагубным образом сказывается на уровне образования, но имеющаяся система проверки знаний, включая ЕГЭ, позволяет маскировать этот процесс, делается вывод.

В настоящее время в России, по офицальным данным, один учитель физики в среднем приходится более чем на две школы, а химии - на три. С биологией и географией та же ситуация, что и с физикой. Учителей истории чуть более 40 тыс. Это значит, что в среднем один учитель занимается историей со всей школой. Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев говорит, что кадровая катастрофа достигла таких масштабов, что даже в европейской части страны во многих районах на десятки километров вокруг не найти учителя математики или физики.

Теги: учителя, школа, образование


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