В Краснотурьинске на осужденного завели уголовное дело за экстремизм и избиение арестантов

В Краснотурьинске возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего осужденного, отбывающего свое наказание в одной из исправительных колоний. Его подозревают в избиении следственно-арестованных, а также действиях экстремисткой направленности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, в 2023-24 годах подозреваемый еще будучи следственно-арестованным, а позже уже и заключенным, присоединился к экстремистской организации, чья деятельность запрещена судом. Помимо этого, в апреле 2024 года мужчина избил четырех следственно-арестованных за оказание содействия администрации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.

"Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена и пресечена в результате мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками ГУФСИН России по Свердловской области и регионального управления ФСБ РФ. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации экстремистской направленности) и ч. 1 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении лица из мести за оказанное им содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной системы)", - рассказали в СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, а также собирают и закрепляют доказательственную базу. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения.



В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области рассказали, что фигурант является уроженцем города Карпинска, а в колонию попал за неправомерное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

"За время содержания в исправительной колонии осужденный имеет более 30 дисциплинарных взысканий, за которые многократно выдворялся в штрафной изолятор. В ходе проводимых с ним профилактических бесед должных выводов он для себя не делает. В настоящее время он состоит сразу на трёх видах профилактического учета, в том числе как лицо, организующее азартные игры и пропагандирующее экстремистскую идеологию", - добавили в ГУФСИН.