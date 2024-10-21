Россиян последние три месяца больше всего беспокоили боевые действия в Курской области

За прошедшие три месяца россиян больше всего беспокоили боевые действия в Курской области и "замедление" YouTube. Как сообщает "Коммерсант", очередной "Национальный индекс тревожностей" составило агентство КРОС. Его эксперты составляют один раз в квартал.

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Больше всего россияне переживают из-за наступления украинских военнослужащих в Курской области. Тревогу вызывают и боевые действия их последствия — эвакуация местных жителей и разрушения инфраструктуры.

На втором месте в списке – замедления видеохостинга YouTube.

"Пользователи выражали тревогу, что им приходится менять привычки и искать видеоканалы, которые они смотрели раньше, на других хостингах", - говорится в докладе.

Третье место в шкале тревожности заняла нелегальная миграция. По мнению экспертов, это связано с активностью Госдумы, которая выступила с целым "пакетом" новых запретов для иностранцев.

Далее в списке идут атаки беспилотников, финансовые мошенники, квадроберы и запрет чайлдфри.

Анализ проводится на основе анализа новостей в СМИ и постов в социальных сетях.

В первом квартале 2024 года россияне больше всего боялись диверсий и беспилотников, во втором — природных катаклизмов.