На Среднем Урале хотят запретить мигрантам работать в общественном транспорте

Мигранты могут потерять свои рабочие места в сфере общественного транспорта. Запретить приезжим работать водителями и контролерами хотят в Свердловской области, сообщает директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук.

Как передают ее слова ЕАН, такие обсуждения уже ведутся в областном правительстве, а соответствующий указ готовят вот уже как" месяц-два". Саранчук также отметила, что речь идет именно о приезжих для работы по патентам.

"Сфера транспорта тесно связана с жизнью и здоровьем людей. Не надо рисковать, не должны в этой отрасли работать иностранцы, которые по-русски зачастую плохо говорят и не имеют водительского удостоверения российского образца. Я понимаю, что будет трудно, но надо принимать меры, чтобы эти водители были замещены нашими", - отметила Саранчук.

Она также добавила, что другие регионы уже практикуют подобные ограничения. Среди них - соседняя Челябинская область, в которой критической ситуации в связи с запретом не наблюдается. При этом, в Свердловской области, конечно же, нужно поднимать привлекательность профессии для местного населения, чего можно добиться доступным обучением и повышением зарплат.