В Нижнем Тагиле "заминировали" школы. Всех детей эвакуируют
Сегодня утром в Нижнем Тагиле детские сады и школы получили сообщения о возможном минировании учреждений. В связи с этим в городе происходит массовая эвакуация детей из учебных заведений.
Как сообщает паблик "Инцидент Нижний Тагил" со ссылкой на подписчиков, учебный и воспитательный процессы нарушены сразу в нескольких школах и детсадах. Среди них школа №12.
Полиции уже доложили о тревожных сообщениях. Они проверяют информацию о возможном минировании.