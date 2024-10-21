В Нижнем Тагиле "заминировали" школы. Всех детей эвакуируют

Сегодня утром в Нижнем Тагиле детские сады и школы получили сообщения о возможном минировании учреждений. В связи с этим в городе происходит массовая эвакуация детей из учебных заведений.

Как сообщает паблик "Инцидент Нижний Тагил" со ссылкой на подписчиков, учебный и воспитательный процессы нарушены сразу в нескольких школах и детсадах. Среди них школа №12.

Полиции уже доложили о тревожных сообщениях. Они проверяют информацию о возможном минировании.