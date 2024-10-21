В этом году специалисты-дорожники строят и ремонтируют в Астраханской области 110 км дорог регионального и местного значения

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил накануне работников и ветеранов дорожной отрасли с профессиональным праздником.

"В этот день мы говорим слова признательности всем, кто ремонтирует и строит трассы, обеспечивает комфортное и безопасное движение транспорта. Только в нашем регионе в отрасли трудится свыше 1000 человек. Ваш работа помогает связывать села, районы и города, способствует стабильной работе предприятий промышленности и торговли, объектов социальной инфраструктуры", - отметил глава региона.

В этом году специалисты-дорожники строят и ремонтируют в Астраханской области 110 км дорог регионального и местного значения, проводят капремонт мостов протяженностью более 1500 п.м. Всего с 2019 года отремонтировано 400 км дорог и 24 моста. Благодаря проведенной транспортной реформе в областном центре на дороги вышел современный общественный транспорт – более 400 автобусов.

"За каждым километром дороги стоит большой труд специалистов дорожной отрасли – ответственных профессионалов, преданных своему делу. Сегодня перед вами стоят новые задачи, требующие современных подходов. Уверен, вы справитесь! С Днем работников дорожного хозяйства!", - написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.