В Екатеринбурге судят дерзкого разбойника, нападавшего на пенсионеров

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело жителя города, обвиняемого в разбойных нападениях на пенсионеров. В одном случае он похитил деньги с банковской карты.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец испытывал материальные затруднения, поэтому разработал преступный план. Он гулял мимо новостроек в центральной части Екатеринбурга, полагая, что в них живут обеспеченные люди, на которых можно напасть. Для преступлений мужчина использовал складной нож, веревку, рубашку с длинным рукавом, солнцезащитные очки и медицинскую маску для конспирации, а также перчатки.

Днем 4 июля этого года он зашел в дом по улице Куйбышева, поднялся на 11-й этаж и напал на вышедшую из лифта пенсионерку. Высказывая угрозы и показывая нож, нападавший заставил пожилую женщину открыть дверь в квартиру. Забрав ее имущество на сумму около 290 тысяч рублей, включая ювелирные украшения, разбойник ушел.

На этом он не успокоился и позвонил в дверь квартиры соседей. Когда преступнику открыли, он напал на пожилую пару, похитив у них деньги и забрав банковскую карту, с которой затем снял наличные.

Дерзкий налетчик был задержан силовиками в тот же день. Он полностью признал свою вину. Сейчас расследование завершено, дело направлено в Ленинский районный суд уральской столицы.