В России за год вчетверо вырос объем госзакупок iPhone

За последний год в России вчетверо вырос объем госзакупок смартфонов iPhone. Итоговая сумма по заключенным контрактам за три квартала 2024 г. составила 6,87 млн руб., тогда как за такой же период 2023 г. она составила 1,64 млн руб.

Госорганы начали запрещать использовать iPhone после того, как в июне 2023 г. ФСБ и ФСО заявили о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple – заражению подверглось несколько тысяч смартфонов бренда. Спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. Речь шла о заражении устройств сотрудников дипведомств стран НАТО и постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и КНР, пишут Ведомости.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов признался, что использует в работе планшет от Apple.