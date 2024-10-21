Вдова Навального* намерена баллотироваться на пост президента РФ

Вдова Алексея Навального* Юлия Навальная* объявила о намерении баллотироваться на пост президента России.

"Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидаткой в президенты", - заявила она в интервью BBC.

Напомним, в России Навальной* грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. В июле суд в Москве заочно арестовал ее по делу об участии в экстремистском сообществе и объявил в в международный розыск. Также Навальная* была внесена в список террористов и экстремистов.

* Внесен(а) в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга