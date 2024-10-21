В свердловском поселке 2,3 тысячи жителей останутся без отопления

В Каменске-Уральском 10 домов временно оставят без отопления.

Как сообщает паблик "Инцидент Каменск-Уральский", в поселке Ленинский без тепла оставят дома: № 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26 и 28 по улице Свердловская, в которых проживает около 2,3 тыс. человек.

Отключение связано с ремонтом подающего трубопровода, который выполняет УК "Теплокомплекс". Терпеть холод придется недолго. По планам вернуть подачу отопления уже к 14.30. При этом специалисты отмечают, что сроки, в зависимости от условий проведения работ, могут измениться.

Напомним, сегодня синоптики обещают в Свердловской области +4...+9 градусов с порывами ветра до 14 м/с. Погода будет облачной, местами ожидается небольшой дождь.