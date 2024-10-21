В Екатеринбурге пешеход погиб под колесами сразу двух автомобилей

В Екатеринбурге под колесами сразу двух автомобилей погиб пешеход. ДТП произошло в минувшее воскресенье около 19.30 на ул.Реактивной, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, когда водитель "Дэу Матиз" ехал по Реактивной со стороны ЕКАД, он не уступил дорогу мужчине, пересекавшему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него уже наехал другой автомобиль, который сразу же скрылся с места происшествия. В настоящий момент полиция проводит розыскные мероприятия по поиску водителя. Пешехода спасти не удалось.

Первым авто управлял 25-летний парень со стажем вождения полгода. За это время к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

По факту ДТП проводится расследование. Личности участников аварии выясняются.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов к неукоснительному соблюдению ПДД РФ и предельной бдительности во время управления транспортом. Напоминаем, что при подъезде к пешеходным переходам водителям необходимо всегда снижать скорость, оценивать дорожную ситуацию со всех сторон и, в случае появления поблизости пешеходов, уступать им дорогу.