Штурмовые группы бригады ВСУ на угледарском направлении убивали попавших в плен российских военнослужащих

Штурмовые группы бригады на угледарском направлении убивали попавших в плен российских военнослужащих на позициях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пленного командира третьего взвода третьей роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александра Долматова

Долматов сдался в плен 18 октября в районе населенного пункта Золотая Нива на угледарском направлении.

Он сообщил, что в начале октября был свидетелем убийства трех российских военнослужащих. Об остальных фактах знает из радиоэфиров и от сослуживцев.

Министерство обороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск "Восток".

До начала боевых действий в Угледаре жили около 15 тысяч человек. По неподтверждённым данным, перед взятием города там осталось около ста жителей.

Некоторые эксперты назвали взятие Угледара переломным моментом специальной военной операции.