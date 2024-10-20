В Екатеринбурге женщина напала на ребенка: перепалка произошла из-за качели

В Екатеринбурге женщина в хиджабе, которой не понравилось, что ее детям не уступили качели на детской площадке, применила физическую силу к ребенку. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении ребенка. В настоящий момент свердловские следователи проводят проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко по данному факту уголовное дело, а также представить доклад о промежуточных результатах расследования и установленных обстоятельствах.