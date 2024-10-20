Еще одна капитально отремонтированная поликлиника Астраханской области начала прием пациентов

В Астраханской области отремонтировали Камызякскую районную поликлинику. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Капремонт медучреждения был проведен благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Теперь в комфортных условиях медицинскую помощь смогут получить более 10 тысяч местных жителей.

В здании заменили все инженерные сети, установили новые окна и двери, выполнили отделочные работы, обновили мебель и создали доступную среду для людей с ограниченными возможностями.

"Помимо этого, медучреждение оснастили цифровыми рентгенаппаратом и флюорографом, маммографом, УЗИ и другим медицинским оборудованием. А благодаря федеральной программе «Земский доктор» коллектив медучреждения пополнился тремя новыми специалистами. К работе приступили два врача-терапевта и врач-оториноларинголог", - отметил губернатор.