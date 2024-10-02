02 Октября 2024
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Фото: Транснефть – Сибирь

Вице-президент "Транснефть" Сергей Андронов посетил объекты "Транснефть – Сибирь" в ХМАО-Югре

Делегация "Транснефть" во главе с вице-президентом Сергеем Андроновым посетила производственные объекты "Транснефть – Сибирь" в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В ходе рабочей поездки руководство товарно-транспортного блока компании проанализировало текущую деятельность НПС "Красноленинская", районного диспетчерского пункта "Урай", а также объектов ЛПДС "Конда": испытательной лаборатории нефти и систем измерения количества и качества нефти (СИКН). В ходе осмотра СИКН №914, реконструированной в прошлом году, представители ПАО "Транснефть" оценили высокий уровень технического состояния объекта.

Кроме того, программа поездки предусматривала посещение объектов нефтедобывающих компаний – ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ЛУКОЙЛ". В ходе встреч с представителями грузоотправителей обсуждались вопросы контроля качества и стабильности параметров поступающего в систему трубопроводного транспорта сырья, а также взаимодействия ПАО "Транснефть" с нефтедобывающими компаниями на территории ХМАО-Югры и перспективы сотрудничества.

(2024)|Фото: Транснефть – Сибирь

"Это была плановая поездка. Руководство блока регулярно осуществляет подобные визиты с целью проверки работы наших лабораторий, приемо-сдаточных пунктов. Отметили высокий уровень производственной культуры и подготовки персонала Урайского нефтепроводного управления. Кроме того, в рамках подобных поездок мы стараемся поднимать проблемные вопросы, которые возникают в нашей деятельности, выстраивать диалог, который позволяет улучшать нашу работу", – отметил вице-президент Сергей Андронов.

Сергей Андронов в сопровождении генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов осмотрел территориальный диспетчерский пункт АО "Транснефть – Сибирь", расположенный в центральном офисе в Тюмени. Особо было отмечено оснащение рабочих мест диспетчерского персонала функциональным оборудованием по управлению и контролю работы магистральных трубопроводов, а также наличие диспетчерского тренажерного комплекса, используемого как для обучения вновь принятого диспетчерского персонала, так и для отработки и совершенствования навыков управления, в различных ситуациях, действующих сотрудников.

Теги: Транснефть – Сибирь, Сергей Андронов, Рустэм Исламов


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