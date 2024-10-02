Пушков ответил главе МИД Германии на ее слова о Путине

Сенатор Алексей Пушков опроверг слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Путин будет рад падению правительства Германии. В своем телеграм-канале сенатор заявил, что западные политики склонны оправдывать собственную некомпетентность угрозами, исходящими со стороны России.

"Проблема правящей в ФРГ коалиции, в которую входят "зеленые", не в том, что ее падению был бы рад Путин. Проблема нынешнего правительства ФРГ в том, что его падению были бы рады две трети немцев, настолько оно непопулярно", – отметил Пушков.

Ранее глава МИД Германии, рассказывая о проблемах текущего правительства Германии в интервью немецкому журналу "Штерн", заявила, что "Путин был бы очень рад, если бы было свергнуто еще одно европейское правительство".

Анналена Бербок находится на посту министра иностранных дел Германии с 2021 года. С 2005 года состояла в партии Зелёных, а с 2018 по 2022 год была сопредседателем партии. Является сторонницей оказания активной помощи Украине. В частности, в январе 2023 года она посетила Харьков и объявила о выделении дополнительной поддержки на сумму 40 млн евро.