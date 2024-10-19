"Краснодар" разгромил "Спартак" и вернулся на первое место в РПЛ

Сегодня в центральном матче 12-го тура Российской Премьер-лиги встречались московский "Спартак" и один из лидеров чемпионата "Краснодар". Гости сумели одержать разгромную победу и вернуться на первое место.

Результат был сделан еще в первом тайме. Сначала на 8-й минуте отличился Кевин Линини. Затем в самом конце тайма второй мяч "быков" забил Виктор Са. Отыграться хозяева не смогли. Более того, под занавес встречи они пропустили третий гол – мяч в свои ворота отправил футболист "Спартака" Хесус Медина.

Благодаря этой победе "Краснодар" набрал 30 очков и вернулся на первое место в чемпионате России. "Спартак" остался на шестой строчке, в активе "красно-белых" 19 набранных баллов.

Свой следующий матч в РПЛ команда из Краснодара проведет в гостях против самарских "Крыльев Советов". А москвичи отправятся в Нижний Новгород, где сыграют с местным клубом.