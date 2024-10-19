Участники СВО из Астраханской области награждены высшими региональными наградами

Астраханским бойцам - участникам СВО накануне были вручены высшие награды региона. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

"Наши земляки – сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии успешно и без потерь выполнили боевые задачи в зоне спецоперации" - подчеркнул глава Астраханской области.

Отличившимся в ходе выполнения боевых задач бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Астраханской областью» и знаки отличия «Честь и Слава». Губернатор искренне поблагодарил астраханцев - участников специальной военной операции за проявленное мужество и героизм и эффективное выполнение заданий командиров на поле боя.

"Рискуя собой, они приближают победу, сражаются за интересы России. Парни, мы гордимся вами и будем всегда поддерживать вас и ваши семьи! Спасибо за службу!", - поблагодарил земляков Игорь Бабушкин.