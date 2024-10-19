В Ростове на площади 200 "квадратов" горит цех по производству окон

В субботу, 19 октября, в Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар в промзоне. На месте работают огнеборцы.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, горит цех по производству металлопластиковых окон. По уточненной информации, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. По данным ведомства, информации о пострадавших на этот момент не поступало.

Сейчас на месте работают 20 пожарных и четыре единицы техники. Как отметили в МЧС, пожар локализован. Предварительная причина возгорания пока не называется.