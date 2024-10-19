В Тюмени из горевшего реабилитационного центра эвакуировали десятки человек

В субботу, 19 октября, в Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре. Постояльцев и сотрудников пришлось срочно эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, на Коммунистической улице загорелось двухэтажное здание центра социальной адаптации и ресоциализации. В результате комнаты и коридоры заполонил густой дым. Прибывшие огнеборцы эвакуировали 77 человек, шестеро из них были госпитализированы.

По данным ведомства, погибших в результате пожара нет. Для обогрева людей привлекались два автобуса и подвижный пункт. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Точная причина пожара в центре сейчас устанавливается.