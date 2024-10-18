Путин подчеркнул, что российские бойцы сражаются в ходе СВО за свои территории - Донбасс и Новороссию

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС подчеркнул, что армия РФ в ходе специальной военной операции отстаивает исконно российские территории - Донбасс и Новороссию.

Так он ответил на реплику модератора о том, что страны Запада уже отказались от идеи "победить Россию на поле боя", но сейчас активно обсуждается "размен территорий" на "вступление остатков Украины в НАТО".

"Те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, - это наши территории. Это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область и Херсонская", - цитирует Путина ТАСС.