"Урал" сыграет с "Балтикой" в шестом раунде Кубка России по футболу

Определился следующий соперник екатеринбургского "Урала" в Кубке России по футболу. Жеребьевка шестого раунда Пути регионов прошла сегодня в Москве.

За выход в следующий раунд клубу из Екатеринбурга предстоит сразиться с "Балтикой". Матч пройдет на стадионе в Калининграде (на фото). Напомним, в пятом раунде кубка "Урал" в гостях обыграл саратовский "Сокол" (3:1). В свою очередь, балтийцы также на выезде не оставили шансов московскому "Торпедо" – 4:0.

Полные результаты жеребьевки шестого раунда Пути регионов

Балтика (Калининград) – Урал (Екатеринбург)

Тюмень – Амкар (Пермь)

Шинник (Ярославль) – Чайка (Песчанокопское)

Сочи – Спартак (Кострома).

Шестой раунд Пути регионов Кубка России состоится с 29 по 31 октября. Каждая пара проведет один матч: победитель пройдет в следующий раунд, а проигравший покинет турнир. Точные даты и время игр будут объявлены позже.