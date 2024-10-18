В Екатеринбурге благоустроят "кладбище киосков" под Бебелевским мостом

В гордуме Екатеринбурга решили обновить площадку под Бебелевским мостом, где стоят киоски, изъятые за незаконное размещение. С таким предложением выступили члены комиссии по экономическому развитию и инвестициям гордумы на выездном заседании.

Как передает "Ъ-Урал", за 4 млн рублей на участке собираются обновить забор и освещение. Такая необходимость возникла после того, как на "кладбище киосков" были зафиксированы факты хищения - злоумышленники пробираются в ларьки в поисках оборудования. Ситуация усугубляется и тем, что скоро число изъятых киосков может значительно увеличиться.

"Договор (на размещение киосков) предусматривает сдачу освобожденного земельного участка после того, как срок закончится (в 2025 году - прим.ред.). Практика 2023 год и этого года показывает, что 30% из них мы вынуждены демонтировать сами", - рассказал директор департамента потребительского рынка Екатеринбурга Максим Чаплыгин

По его словам, с января в городе было ликвидировано 270 киосков, 99 из которых пришлось вывозить принудительно.