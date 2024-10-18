Трое мужчин обстреляли российскую семейную пару

Трое мужчин обстреляли российскую семейную пару во Владивостоке. За то, что они не уступили им дорогу.

Как сообщает Lenta.ru, об этом сказал правозащитник и политик Максим Чихунов.

По его словам, ЧП произошло после того, как ехавшая за рулем девушка не уступила дорогу машине, которая ехала сзади и моргала фарами. С ней рядом находился муж. Автомобиль подрезал транспортное средство девушки и из него выскочили трое мужчин. Они напали на женщину, но когда увидели мужчину, стали стрелять по машине.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю подтвердили факт произошедшего. 28-летний мужчина с травматическим оружием задержан. Устанавливаются подробности произошедшего.