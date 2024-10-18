Губернатор Прикамья Махонин сообщил о покупке ДК имени Ленина в собственность Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Перми Эдуарду Соснину организовать процедуру выкупа здания ДК им. Ленина в собственность города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"У жителей всех районов Перми должен быть свой муниципальный дом культуры. Сейчас такого нет в Мотовилихе. Смогли достичь принципиального согласия о возвращении ДК им. Ленина. Исторически дворец культуры много десятилетий был точкой притяжения для всего Мотовилихинского района. Надеюсь, он снова станет местом проведения крупных мероприятий для жителей района и всего города и "домом" для творческих коллективов", - написал Махонин.

Он отметил, что зданию требуется серьезная реконструкция, а поскольку оно является объектом культурного наследия, необходимо уже сейчас приступить к подготовке документации для проведения всех этапов работ.