Рютте заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие на границах РФ

НАТО продолжит наращивать военное присутствие на границах России, формировать производство и закупки оружия как для поддержания киевского режима, так и для восполнения собственных запасов. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

По его словам, НАТО будет "продолжать наращивать присутствие на восточном фланге" и продолжит закупки нового оружия, в первую очередь ПВО, артиллерийских систем и ударных самолетов 5-го поколения.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал удары американским оружием по России. Но при этом он признал, что каждая страна может принимать решение сама.