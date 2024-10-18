Россиянин получил 16 лет за попытку подрыва ЖД-объекта

В Белгородской области гражданин России получил солидный срок за попытку подрыва железнодорожного объекта.

По данным белгородского областного управления ФСБ, злоумышленник достал спрятанную взрывчатку с намерением совершить подрыв железнодорожного объекта в Белгородской области, затем его задержали силовики.

Суд оценил такой поступок в 16 лет наказания, три года из которых осужденный будет отбывать в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима, пишет РБК.