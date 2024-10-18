Челябинский завод заплатит 650 тысяч рублей работнику, пострадавшему на производстве

По иску прокуратуры суд взыскал 650 тыс. руб. в пользу работника, пострадавшего на производстве в Челябинске. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Как уточнили в ведомстве, прокуратура Советского района Челябинска провела проверку по факту несчастного случая, произошедшего с работником Челябинского завода железобетонных шпал – филиала Акционерного общества "БетЭлТранс". Сотрудники прокуратуры выяснили, что формовщик при выполнении работ получил травму спины и руки из-за срабатывания механизма барабана. В результате несчастного случая работнику причинен тяжкий вред здоровью, при этом факта грубой неосторожности в его действиях в ходе служебного расследования установлено не было.

Прокурор в интересах работника подал иск в суд о возмещении причиненного морального вреда. В ходе рассмотрения дела суд признал доводы прокурора обоснованными и удовлетворил требования, взыскав в пользу работника 650 тыс. руб.

Напомним, в 2023 году в Челябинской области с Копейского машиностроительного завода взыскали 400 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу работницы завода, упавшей на территории предприятия.