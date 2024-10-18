В Билибино на Чукотке закрывают единственный на 1000 километров роддом

В Билибино (Чукотский АО) закрывают единственный на тысячу километров вокруг роддом. Этим фактом возмутилась Родительская палата (РП), которая вступила в переписку с главой Минздрава Чукотки Павлом Фадеевым, который анонсировал это как заботу о жителях Билибинского района и всей Чукотки.

На днях Фадеев сообщил, что заключено предварительное соглашение между Депздравом Чукоткского АО и Минздравом Магаданской области о направлении беременных из Билибинского района на родоразрешение и скрининг в перинатальный центр Магадана, сдача которого планируется в 2025 году. В Магадан из Билибино (аэропорт Кепервей) ежедневные по будням летают самолеты. Сегодня беременные для проведения планового родоразрешения направляются самолетом в Анадырь. В районных же больницах плановые роды недопустимы, так как могут быть патологии и случаи младенческой и материнской смертности. Такая схема выстроена во всех регионах России. Зато в Билибино в рамках нацпроекта "Семья" по поручению губернатора предусмотрено строительство модульной женской консультации. А с женщинами нужно вести разъяснительную работу.

Чиновнику написали, что своих родных он бы наверняка не отправили в такое путешествие.

"Какая разъяснительная работа для беременных? Собрать женщин в администрации, сказать, как здорово лететь за тысячи километров рожать, сфотографировать их в актовом зале администрации и вуаля..." - написала Елена Юдина.

Она сообщила, что ее дочь, которая ожидает уже шестых родов, пытаются запугать, что роды принимать в Билибино у нее не будут и ей надо лететь в Магадан заблаговременно за месяц до родов. А что делать в таком случае с остальными пятью детьми? Муж должен уходить на месяц с работы? Это такая программа поддержки многодетных семей? Почему нужно обязательно закрывать роддом в райцентре?

В ответ на это Фадеев заявил, что "позиция Министерства здравоохранения РФ в этом вопросе однозначна - вся акушерско-гинекологическая помощь централизована. Рожать женщины могут только в специализированных медицинских организациях". А вот дальнейшее похоже на ценное признание.

"В стране нет возможности обеспечить районные больницы всем необходимым требованиям Перинатального центра для планового родовспоможения", - написал он.

РП отмечает, что, к сожалению, в этом нет ничего удивительного. В стратегических планах по демографии заложены целевые показатели стремительного сокращения населения.

"С этой точки зрения все правильно, вымирающему населению роддома не нужны, а вымирающей глубинке – тем более. Поражает другое, как легко и непринужденно перспективные управленцы-временщики противопоставляют свои действия интересам народа России. Явно депопуляционное решение о закрытии единственного в ближайшей округе роддома чиновник оправдывает тем, что "в районных больницах плановые роды и скрининги недопустимы", поскольку могут привести к случаям младенческой и материнской смертности. Путешествие беременных за 1000 км по мнению "врача" видимо куда менее опасное предприятие, чем поход в районную больницу. Притом что роддом в г. Билибино успешно функционировал задолго до прихода на должность г-на Фадеева и был востребован большинством беременных", - напоминает РП.

В комментариях люди пишут, что перелет на такие расстояния не может быть безопасен для новорожденного, но об этом мало кто думает. В других регионах подобная ситуация, там беременные тоже вынуждены ехать за десятки километров в региональный центр.