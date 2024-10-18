Министр экономического развития РФ оценил туристический потенциал Челябинской области

Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил с рабочим визитом Челябинскую область и высоко оценил развитие туристического потенциала региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

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Максим Решетников провел Всероссийское селекторное совещание по подготовке к зимнему туристическому сезону и оценил объекты инфраструктуры в регионе. Вместе с губернатором Алексеем Текслером министр посетил "Солнечную долину" - один из крупнейших горнолыжных курортов на Южном Урале. Максим Решетников остался доволен уровнем подготовки инфраструктуры к зиме и подчеркнул, что южноуральский регион является примером грамотного сочетания федеральных и региональных мер поддержки в сфере туризма.

"Область разная, богатая культурой, людьми, историей. Заложен хороший тренд, который мы будем поддерживать, чтобы все россияне сюда приезжали, и постепенно выходить на экспорт туристических услуг. В этом году число иностранцев, приехавших в Россию, очень убедительно, на рынке место есть всем", — отметил министр.

В свою очередь Алексей Текслер поблагодарил федеральные органы власти за пристальное внимание и поддержку туризма в регионах, а также заявил о масштабных амбициях по привлечению турпотока на Южный Урал:

"Благодаря этому у нас есть возможность раскрыть наш туристический потенциал. У нас он сосредоточен на природно-экологическом туризме. Ежегодно растет поток туристов, с 2019 года рост — более чем на 40%. Кроме этого, мы центр промтуризма в стране. Много мероприятий проводим и в плане развития событийного туризма, большое количество спортивных соревнований. В этом году ожидаем более 1,8 млн посещений наших горнолыжных комплексов. Постепенно переводим их на единый ски-пасс для удобства туристов. Мы меняем стереотипы о регионе", - подчеркнул губернатор.

В августе 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил достижения Южного Урала в области повышения качества городской среды и благоустройства. Общественные пространства планируют комплексно благоустроить уже в 2025 году. На их реализацию выделено почти 245 млн рублей из федерального бюджета.