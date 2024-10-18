В 16 регионах РФ регистрируют подъем заболеваемости пневмонией

Минимум в 16 регионах России зафиксирован всплеск заболеваемости пневмонией, сообщает газета "Известия".

Заболеваемость выросла в Удмуртии, Коми, Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, в Камчатском и Алтайском краях и в других субъектах. Чаще всего у пациентов выявляют пневмонию инфекционного происхождения.

Специалисты отмечают групповые очаги среди детей. Роспотребнадзор осуществляет мониторинг заболеваемости для купирования рисков распространения инфекции. В школах и детских садиках усилили проведение утренних фильтров. У детей проверяют температуру, наличие насморка и других симптомов.

В конце сентября в Югре школы и детские сады ушли на дистант из-за вспышек ОРВИ и пневмонии. До этого в Екатеринбурге сразу несколько школ перевели своих учеников на дистанционное обучение из-за участившихся случаев пневмонии среди детей.