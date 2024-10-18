18 Октября 2024
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Спорт Челябинская область В России Республика Башкортостан
Фото: Андрей Фомин

Челябинскую РМК-Арену представили на форуме "Россия – спортивная держава"

На XII международном спортивном форуме "Россия – спортивная держава", который 17-19 октября проходит в Уфе, представили челябинскую РМК-Арену.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, на форуме проходит международная выставка "Современный спорт. Инновации и перспективы". Один из ключевых объектов на стенде Челябинской области –детализированный макет многофункционального спортивного комплекса РМК-Арена, который строит Русская медная компания. Директор РМК-Арены Николай Сандаков представил его челябинскому губернатору Алексею Текслеру и гостям выставки.

Макет РМК-Арены на форуме "Россия – спортивная держава" в Уфе(2024)|Фото: Андрей Фомин

Макет пятиэтажного здания (площадь комплекса – более 48 тысяч квадратных метров) выполнен в масштабе 1×100 и экспонируется впервые. Копия будущего многофункционального комплекса выполнена с полной точностью. Благодаря этому можно по достоинству оценить функциональные возможности внутреннего пространства, дизайнерские решения фасадной части здания, прогулочные территории, а также мультимедийную оснащенность. Крыша мини-арены оборудована системой электропривода, что позволяет полностью открыть ее и детально рассмотреть большую и малую арены.

"На стенде мы представили макет РМК-Арены, сегодня это один из главных спортивных объектов, который строится в регионе. Здесь мы видим ее такой, какой она предстанет перед нами по завершении. Это уникальный объект во всех смыслах этого слова", - заявил губернатор Текслер.

Алексе Текслер рядом с макетом РМК-Арены на форуме "Россия – спортивная держава" в Уфе(2024)|Фото: Андрей Фомин

В проекте будущего спорткомплекса предусмотрены площадки для занятия единоборствами и игровыми видами спорта: бокс, кикбоксинг, боевое самбо, греко-римская борьба, дзюдо, вольная борьба, ММА, баскетбол и волейбол. Оборудование малой арены рассчитано и на проведение турниров по единоборствам. В комплексе будет собственный фитнес-клуб, медицинский центр и зоны фудкорта с полезным питанием. Помимо этого, в РМК-Арене появится уникальная аэротруба для профессионального парашютного спорта. Ее мощности хватит, чтобы поднять до 20 профессиональных спортсменов одновременно.

Макет РМК-Арены на форуме "Россия – спортивная держава" в Уфе(2024)|Фото: Андрей Фомин

Внешний дизайн здания будет выполнен в стиле хай-тек, а сам фасад украсят три светодиодных экрана суммарной площадью около тысячи квадратных метров, в том числе над центральным входом появится первый в России экран с медиастеклом. Все это в макете арены высоко оценили участники форума "Россия – спортивная держава" и международной выставки "Современный спорт. Инновации и перспективы", среди которых российский государственный и политический деятель, олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин, исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок, российский футболист, участник чемпионата мира и Европы Денис Глушаков, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева, генеральный секретарь РФБ Наталья Водопьянова а также члены иностранных делегаций.

Денис Глушаков рядом с макетом РМК-Арены на форуме "Россия – спортивная держава" в Уфе(2024)|Фото: Андрей Фомин

"Это будет очень технологичное, очень органичное и безопасное место как для спортсменов, так и для болельщиков. И мы надеемся, что она займет достойное место в российской инфраструктуре спортивных объектов", - отметил Николай Сандаков.

Макет РМК-Арены на форуме "Россия – спортивная держава" в Уфе(2024)|Фото: Андрей Фомин

Сейчас здание РМК-Арены уже полностью возведено. Строители выполнили устройство железобетонного каркаса здания, смонтировали металлоконструкции и завершили кладку наружных и внутренних стен, а специалисты приступили к отделочным работам. Активно идет устройство кровли, монтаж внутренних перегородок. Параллельно начат процесс устройства внутренних инженерных коммуникаций и внешних инженерных сетей, а также устройство фасада.

Макет РМК-Арены на форуме "Россия – спортивная держава" в Уфе(2024)|Фото: Андрей Фомин

Справка

Строительство многофункционального комплекса РМК-Арена в Челябинске началось в 2021 году. Пятиэтажное здание станет главной площадкой для игровых видов спорта. В ней можно будет проводить как соревнования международного уровня с возможностью комфортного размещения 5 тысяч болельщиков, так и массовые концертные мероприятия на 8 тысяч зрителей.

В РМК-Арене смогут проводить тренировки региональные спортивные школы: в проекте предусмотрены тренировочные локации для занятия десятью видами спорта. Над концепцией арены трудились бюро из Италии, Великобритании и России.

Ожидается, что РМК-Арену будут ежемесячно посещать свыше 100 тысяч человек, а в локациях комплекса планируется проводить около 250 мероприятий ежегодно. Открытие запланировано на конец 2025 – первую половину 2026 года.

Макет РМК-Арены на форуме "Россия – спортивная держава" в Уфе(2024)|Фото: Андрей Фомин

Теги: РМК-Арена, форум, спорт, Челябинск


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