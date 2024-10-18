Вышел на свободу уфимец, избивший до смерти предполагаемого педифила

Вышел на свободу житель Уфы Владимир Санкин. Ранее он получил шесть лет за убийство предполагаемого педофила.

Санкин вышел условно-досрочно за хорошее поведение, отбыв четыре года из шести, сообщил РИА Новости адвокат мужчины Искандар Кабиров.

Напомним, в 2020 г. Санкин осужден за избиение до смерти подозреваемого в педофилии. Суд приговорил его к восьми годам колонии, после удовлетворения апелляционной жалобы Санкина лишение свободы сокращено до шести лет.