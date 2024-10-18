18 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Донецкий горсовет призвал не отмечать Хеллоуин

Депутаты Донецкого городского совета выступили с инициативой не отмечать западный праздник Хеллоуин. По этому вопросу накануне состоялась встреча с хозяйствующими субъектами в сфере общественного питания, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, предприниматели поддерживают это предложение и тоже намерены "отказаться в своей деятельности от пропаганды чуждых обычаев по причине их деструктивной природы".

"Было решено направить усилия на популяризацию исторического и культурного наследия нашего народа", - написал мэр.

Хеллоуин отмечается ежегодно 31 октября, накануне Дня всех святых в римо-католицизме. Хеллоуин - это искаженное староанглийское название от All hallow ees - Месса всех святых. Праздник имеет языческие корни и восходят к древним кельтам Ирландии и Шотландии, которые верили, что в этот день души умерших возвращаются на землю, требуя жертвенной пищи. Возможно, поэтому Римо-католическая церковь стала отмечать 2 ноября День поминовения усопших, чтобы вытеснить языческие верования. Однако это не удалось, и на Западе Хеллоуин фактически стал "праздником нечистой силы". Православная церковь считает, что участвовать в этом православным христианам недопустимо.

После развала СССР Хеллоуин распространился в России, но в последние годы его популярность заметно упала.

Теги: хеллоуин


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